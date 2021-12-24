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Eşinin ölümü yıkmıştı! Özgü Namal'dan yeni ev kararı

24.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekrandan uzak olan ve gelen teklifleri de kabul etmeyen Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral’ın ölümüyle yıkılmıştı. Özgü Namal çocuklarını da alıp İstanbul'a dönmüştü. Namal şimdi çocuklarıyla birlikte yaşamak için bahçeli bir eve geçiyor.

Eşinin ölümü yıkmıştı! Özgü Namal'dan yeni ev kararı

Oyuncu Özgü Namal, Ekim 2020' de eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılmıştı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan evini kapatıp İstanbul'a dönen Namal bir süredir çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

İki çocuğuyla İstanbul’a yerleşen oyuncu, “Hatıralarla dolu” dediği evdeki eşyalara bile dokunmamıştı.

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; zor günler geçiren Özgü Namal, hayatını kaybeden eşiyle Anadolu Hisarı’nda oturduğu evinden taşınma kararı aldı.

10 YILLIK KİRASINI ÖDEMİŞTİ

10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz’deki evini de yakın zamanda boşaltan Özgü Namal, zor günleri geride bırakmak istiyor. Namal’ın, çocuklarıyla rahat vakit geçirmek için Kavacık’ta bahçeli bir ev kiraladığı öğrenildi.

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Özgü Namal
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