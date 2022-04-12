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Eşinin soyadını almıştı! Edis'ten Brooklyn Beckham'a destek

12.04.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Nicola Peltz’in soyadını alan Brooklyn Beckham’a Edis’ten destek geldi. Ünlü şarkıcı, "Kutluyorum şahane bir hareket olmuş. Çok asil ve doğru bakış açısı ve belki de olması gereken bir zaman sonra…" yorumunda bulundu.

Eşinin soyadını almıştı! Edis'ten Brooklyn Beckham'a destek

David ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu İngiliz fotoğrafçı Brooklyn Beckham (23), ABD’li oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile geçtiğimiz gün hayatını birleştirdi.

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EŞİNİN SOYADINI ALDI

Evlendikten sonra soyadını açıklayan Brooklyn Beckham, herkesi şaşırttı. Brooklyn Beckham düğünün hemen ardından eşi Nicola Anne Peltz'in soyadını aldı. Beckham, evlenir evlenmez 13,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına 'Peltz' soyadını da ekledi. Ünlü ismin bu hareketini destekleyenler kadar eleştirenler de oldu.

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EDİS'TEN DESTEK!

Brooklyn Beckham'ın bu hamlesine şarkıcı Edis ise destek verdi. Edis konu ile ilgili “Şahane bir hareket olmuş” yorumunda bulundu. Konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan ünlü popçu ''Brooklyn Peltz Beckham'ı kutluyorum şahane bir hareket olmuş. Çok asil ve doğru bir bakış açısı ve belki de olması gereken bir zaman sonra.'' ifadelerini kullandı.

Sizce eşler birbirinin soyadını almalı mı?

Evet, kadın-erkek eşitliği için güzel bir karar
Hayır, geleneksel kalması daha iyi

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