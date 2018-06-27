"Eşinizin eski sevgilisi kuzeninizle nişanlanırsa ne yaparsınız?"

Fatih Ürek, "Eşinizin eski sevgilisi kuzeniniz ile nişanlansa, bu durumu nasıl karşılarsınız?" diye soru sordu.

Gelinler bu soruyu şaşkınlıkla karşıladıktan sonra cevaplarını vermeye başladılar. Tuğba "Adam mı kalmamış başka!", Hatice "Yok artık!" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemediler. Fatih Beyin "Bir de düğünde karşı karşıya geleceksiniz!" yorumu ortalığı karıştırmaya yetti. Özlem ve Hatice düğüne nispet olsun diye gidebileceklerini söylediler.

Tuğba ve Başak net bir şekilde gitmeyeceklerini... Tuğba "Yaşanmışlık var. Biz gideceğiz eşimle, o kızla göz göze gelecek, geçmişte elini tuttuğunu, sarıldığını bunların hepsini hatırlayacak! Böyle bir saçmalık var mı?" diye net bir açıklama yaptı.

Özlem ise, "Bir güzel süslenirim, eşimi de güzelce giydiririm, takarım koluma giderim!" diye Tuğba'ya zıt bir yanıt verdi. Fatih Ürek de Özlem'i "Aferin kız!" diye destekledi. Bu tartışma kaynanalar odasında da sürdü...



