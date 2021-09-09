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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, BAE'ye sığındığı için halkından özür diledi

09.09.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesinden kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği için Afgan halkından özür diledi. Eşref Gani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kabil'den ayrılmak hayatımın en zor kararıydı" dedi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, BAE'ye sığındığı için halkından özür diledi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesinden kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği için Afgan halkından özür diledi.

Eşref Gani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kabil'den ayrılmak hayatımın en zor kararıydı" dedi.

72 yaşındaki Gani, ülkesinde yaşananları engelleyemediği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Halkını terk etmediğini, daha büyük şiddet olaylarını önlemek için ülkesinden ayrılmanın "önündeki tek seçenek" olduğunu belirten Gani, BAE'ye yaklaşık 169 milyon dolarla gittiği iddialarını reddetti.

Gani, "Bunların hepsi asılsız iddialardır" dedi.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'i 15 Ağustos'ta ele geçirerek 20 yıl sonra ülkede yeniden kontrolü sağlamıştı.

'Öldürülebilirdim' demişti

Eşref Gani, 18 Ağustos'ta Facebook hesabından canlı yayınla halka hitap etmiş, güvenlik yetkililerinin tavsiyesiyle Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Gani, "Aksi takdirde yakalanıp öldürülebilirdim. Taliban savaşçıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdikten sonra her odada beni aramaya başladı " demişti.

Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini Salı günü kamuoyuna açıklamıştı.

Hükümette kadın bakan bulunmuyor.

Dün Kabil'de ve Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bedahşan vilayetinde düzenlenen ve yeni hükümetin protesto edildiği gösterilere çok sayıda kadın katılmıştı.

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