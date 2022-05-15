Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

Çarkıfelek yarışmasıyla adını duyuran Emel Özkızıltaş ekran önü çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan sosyal medya hesabında da aktif olan Özkızıltaş, fiziği ve pozlarıyla kendisine hayran bırakıyor.

EMEL ÖZKIZILTAŞ'TAN MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIM

1986 doğumlu 36 yaşındaki Emel Özkızıltaş, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor.

Fit vücuduyla dikkat çeken Özkızıltaş, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Siyah atıyla verdiği pozu olay olan Özkızıltaş'tan bu defa mini etekli poz geldi.

Ünlü isim o pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Çarkıfelek, Bugün Ne Giysem? gibi programlarda boy gösteren Özkızıltaş Gelinim Mutfakta yarışma programında da sunuculuk yapmıştı.





