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  4. Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

15.05.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in üstlendiği Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş konuşmaları ve sempatik tavırlarıyla akıllara kazınmıştı. Moda yarışmasına da katılan Özkızıltaş, sosyal medya pozlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

Çarkıfelek yarışmasıyla adını duyuran Emel Özkızıltaş ekran önü çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan sosyal medya hesabında da aktif olan Özkızıltaş, fiziği ve pozlarıyla kendisine hayran bırakıyor.

EMEL ÖZKIZILTAŞ'TAN MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIM

1986 doğumlu 36 yaşındaki Emel Özkızıltaş, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor.

Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

Fit vücuduyla dikkat çeken Özkızıltaş, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

Siyah atıyla verdiği pozu olay olan Özkızıltaş'tan bu defa mini etekli poz geldi.

Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

Ünlü isim o pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

Çarkıfelek, Bugün Ne Giysem? gibi programlarda boy gösteren Özkızıltaş Gelinim Mutfakta yarışma programında da sunuculuk yapmıştı.

Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!

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Emel Özkızıltaş
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