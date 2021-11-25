Eski erkek arkadaşına Taylor Swift’in şarkısının sözlerini gönderdi! Şaka yapmak isterken olaylar bir anda değişti

Laleh Khorsandi isimli bir kadın sosyal medya hesabından oldukça ilginç bir barışma hikâyesi anlattı. Erkek arkadaşıyla ayrılmaya karar verdikten sonra uzun bir süre iletişim kurmadıklarından söz eden Khorsandi, ayrılığın intikamını almak için eski sevgilisine şaka yapmak istedi. Taylor Swift’in ‘Enchanted’ isimli şarkısının sözlerini gönderen genç kadın aldığı cevap karşısında şaşkına döndü.

“SENİ HER ZAMAN SEVDİM”

Laleh Khorsandi, ilk başta tamamen şaka amacıyla bu duruma başladığını ve eski erkek arkadaşı ne söylerse söylesin şarkının sözlerini yazmaya devam edeceğini ifade etti. İkili arasında geçen konuşmaları sosyal medya hesabından paylaşan Laleh Khorsandi, “Lütfen başka birine aşık olma” mesajını attı.

Aldığı mesaj karşısında şaşıran genç adam ise Taylor Swift’in şarkısı olduğunu anlamadı ve “Yanlış kişiye mi gönderdin?” cevabını verdi. Oyununa devam eden Khorsandi ise bir sonraki “Lütfen sizi bekleyen biri olmasın” sözüyle devam etti. Bu mesajın ardından ise genç adam “Daha önce söyleyemedim ve üzgünüm. Ama seni her zaman sevdim” cevabıyla aşk kıvılcımları yeniden yanmaya başladı.

MİLYONLAR HİKÂYEYE DESTEK VERDİ

Laleh Khorsandi’nin paylaşımı kısa sürede 6 milyondan fazla izlendi. İnsanlar yeniden birleşmenin romantik komedi filmlerini kıskandıracak kadar güzel olduğunu söyledi. Bir kullanıcı ise kendisinin eski sevgilisiyle barışma deneyimini anlattı.Sonuçların kişiye göre değişkenlik gösterdiği konusunda espri yapan bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye “Bunu sakın evde denemeyin” yorumunu ekledi.



