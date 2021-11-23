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Gerçek aşka inandıran bir hikâye! Çocukluk aşıkları 26 yıl sonra yeniden bir araya geldi

23.11.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vikki Taylor ve Cam, çocukken birbirlerine aşıktı. Gençlik dönemlerinde hiç ayrılamayacaklarını düşünen çift, 18 yaşında hayatlarındaki değişiklikler yüzünden yollarını ayırmak zorunda kaldı. Çocukluk aşkını sosyal medyadan bir mesajla yeniden alevlendirmeyi başaran Vikki ve Cam, 26 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Gerçek aşka inandıran bir hikâye! Çocukluk aşıkları 26 yıl sonra yeniden bir araya geldi

Batı Yorkshire'da yaşayan Viki Taylor, o dönemde 18 yaşındayken ilk aşkı Cam’dan ayrıldı ve kendisini büyük bir çıkmazın içinde hissetti. Şimdi 49 yaşında olan Viki, o yıllarda yaşadıklarını “Onunla ayrılmak zorunda kalmak tamamen benim hatamdı. Ergenlik döneminde aşkın ne olduğunu tam anlayamadım ve onu kıracak çok fazla şey yaptım” dedi.

Ayrılığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşk acısının bir nebze dahi azalmadığını dile getiren Viki, Cam’ı arayıp yeniden deneyip deneyemeyeceklerini sordu. Viki, “Yeniden bir araya gelip gelmeyeceğimizi sordum ve ‘Sana söylemem gereken bir şey var’ dedi. Bir kızla görüştüğünü ve hamile kaldığını söyledi. Uzlaşma umudumun olmadığını anladığımda devam etmek için elinden geleni yaptım” diye konuştu.

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“HER ZAMAN AKLIMIN BİR KÖŞESİNDEYDİ”

Son konuşmadan sonra Viki ve Cam uzun yıllar boyunca br daha iletişim kurmadı. 22 yaşındayken Viki yeni bir kişiyle tanıştı ve onunla evlendi. Evliliğinden bir kızı doğdu. Eşini her zaman sevse de aklının bir köşesinde daima Cam’ın olduğunu belirten Viki, kızları iki buçuk yaşındayken eşinden boşandı.

29 yaşındayken arkadaşlarıyla dışarı çıktığını ifade eden Viki, 10 yıl sonra ilk kez Cam’ı gittiği mekanda gördü. Viki o anları, “Daha yeni boşanıyordum ve bunun bir işaret olduğunu düşündüm. Ancak mükemmel bir birleşme olması gerekiyordu. Bu bizim için uygun değildi. Çünkü Cam’ın o gece bekarlığa veda partisi yapılıyordu ve o evleniyordu” sözleriyle anlattı.

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“SADECE BİR MESAJ ATTIM”

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Cam’ın evlendiği öğrendikten sonra bir şekilde kendi dünyasına yönelen Viki, yeniden hayatını başka bir adamla birleştirdi ve bu evliliğinden iki çocuğu oldu. Ancak eşinin ona ihanet etmesi nedeniyle bu evliliği de bitti. Kötü günler yaşadığı bir dönemde Cam ile ortak arkadaşları olan Paul’u gördüğünden söz eden Viki, Paul'e rastladığımı söylemek için Facebook'tan Cam’a mesaj attım.

Yeniden bir araya gelmelerini beklemediğini ifade eden Viki, “Bana anında cevap verdi. Onun da evliliği çeşitli nedenler yüzünden bitmiş. Hafta sonu bir kahve içmek için buluşma ayarladık. Onu gördüğümde kalbim çarptı ve midemde kelebekler uçuştu. Yıllar önce olduğu gibi tamamen aynıydı. Bir hafta içinde ikimizin de birbirimizi hala sevdiğine karar verdik ve aynı eve taşındık” diye konuştu.

Sade bir törenle dünya evine giren çift, “Şimdiye kadarki en güzel gündü. Artık mutlu bir şekilde ölebiliriz” diyerek aşklarını sosyal medyadan ilan etti.

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