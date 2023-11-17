Eski eşinden nafaka alamayan kadın cinnet getirdi! Bebeğini dövüp kameraya kaydetti... O anları eski kocasına gönderdi

Ukrayna'nın doğusunda, Rusya işgali altındaki Donetsk'teki evlerinde adı sadece Alina olarak açıklanan bir kadın eski eşinden nafaka parası alamadığı için oğlunu dövmeye başladı. Görüntülerde sadece kırmızı bir üst ve bebek bezi giyen oğlunu tokat atarak yatağa düşüren anne ağlayan çocuğunu dakikalarda darp etti. Görüntüleri göndererek eski eşinden zorla para almaya çalışan Alina'yı ebeveynlik haklarından mahrum bırakmak için işlemler başlatıldı.

PARA GÖNDERMEYİ BIRAKMIŞTI

Yerel basında çıkan haberlere göre, Alina'nın adı açıklanmayan eski kocası gönüllü asker olarak cephede görev alıyordu. Çocuğun babası nafaka yardımının çoğunu çocuğa değil kendisine harcadığını iddia ederek kadına maddi yardım göndermeyi bırakmıştı. Görüntüler kısa sürede ülke gündemine yerleşirken infial yaratarak defalarca sosyal medyada da paylaşıldı.