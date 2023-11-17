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    4. Eski eşinden nafaka alamayan kadın cinnet getirdi! Bebeğini dövüp kameraya kaydetti... O anları eski kocasına gönderdi

    Eski eşinden nafaka alamayan kadın cinnet getirdi! Bebeğini dövüp kameraya kaydetti... O anları eski kocasına gönderdi

    17.11.2023 08:40 | Son Güncelleme:
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    Adının yalnızca Alina olduğu belirtilen kadın, Ukrayna'nın doğusundaki Rus işgali altındaki Donetsk'teki evlerinde eski eşinden nafaka alamadığı için bebeğini dövdüğü anları kameraya kaydetti. Bebeğini darp ettiği görüntüleri eski kocasına gönderen Alina'nın vücuda ağlayan bebeğine "Babana teşekkür et" dediği duyuldu. Görüntülerin sonrasında yetkililerin harekete geçtiği ifade edildi.

    Ukrayna'nın doğusunda, Rusya işgali altındaki Donetsk'teki evlerinde adı sadece Alina olarak açıklanan bir kadın eski eşinden nafaka parası alamadığı için oğlunu dövmeye başladı. Görüntülerde sadece kırmızı bir üst ve bebek bezi giyen oğlunu tokat atarak yatağa düşüren anne ağlayan çocuğunu dakikalarda darp etti. Görüntüleri göndererek eski eşinden zorla para almaya çalışan Alina'yı ebeveynlik haklarından mahrum bırakmak için işlemler başlatıldı.

    PARA GÖNDERMEYİ BIRAKMIŞTI

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    Yerel basında çıkan haberlere göre, Alina'nın adı açıklanmayan eski kocası gönüllü asker olarak cephede görev alıyordu. Çocuğun babası nafaka yardımının çoğunu çocuğa değil kendisine harcadığını iddia ederek kadına maddi yardım göndermeyi bırakmıştı. Görüntüler kısa sürede ülke gündemine yerleşirken infial yaratarak defalarca sosyal medyada da paylaşıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    nafaka bebek
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