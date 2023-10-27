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    4. Zehirlenerek hayatını kaybeden yılanı ilk yardım yaparak kurtardı! Zehri emerek çıkarttı... Dakikalarca uğraştı

    Zehirlenerek hayatını kaybeden yılanı ilk yardım yaparak kurtardı! Zehri emerek çıkarttı... Dakikalarca uğraştı

    27.10.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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    Atul Sharma isimli bir polis memuru Hindistan'ın Narmadapuram kentindeki bir evde böcek ilacıyla zehirlenen ve hareketsiz bir şekilde yatan yılan buldu. Polis memuru hareketsiz halde yatan yılana suni teneffüs yaparak onu hayata geri döndürdü.

    Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Narmadapuram bölgesinde bölge sakinleri yılana böcek ilacı katılmış su dökerek onu öldürmeye çalıştı. Böcek ilacından etkilenen yılanı polis memuru Sharma, yerde hareketsiz bir şekilde gördü. Hayvana yardım etmek isteyen Sharma durumu hemen müdahale etti.

    DAKİKALARCA UĞRAŞTI

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Sharma yerde yatan yılanın yanına gelerek önce nefes alıp almadığını ve nabzını kontrol etti. Ardından ise bir eliyle başını tutarak diğer eliyle üzerine su dökmeye başladı.

    Yılanın nefes alışverişinin düzelmesini isteyen Sharma suni teneffüs yaparak ve üzerine su dökerek onu hayata geri döndürmeyi başardı. 1 saat süren çabanın sonucunda hareketlenen yılan ormana geri bırakıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan ilk yardım yılan zehir

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