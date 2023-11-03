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    4. Her şey saniyeler içinde oldu! Bir anda ortaya çıkınca kimse ne olduğunu anlayamadı... "Yılan timsah melezi gibi"

    Her şey saniyeler içinde oldu! Bir anda ortaya çıkınca kimse ne olduğunu anlayamadı... "Yılan timsah melezi gibi"

    03.11.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başaran görüntülerde bir kadının iki kaplumbağayı beslediği anlar yer aldı. İsmi açıklanmayan kadının hayvanları beslediği anda bir anda nehirden çıkan bir yaratık ona saldırdı. Kadın can havliyle kaçarken yaratığın türü sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    Huzur içinde kaplumbağaları besleyen bir kadın, 'gizemli bir canavarın' üzerine saldırması üzerine su kenarından kaçmak zorunda kaldı. Human Nature sosyal medya sayfalarında paylaşılan klipte, kaplumbağalar ondan yiyecek almak için yüzeye çıkarken kadının nehrin kenarında çömeldiği görüldü. Gizemli bir yaratığın saldırısına uğrayan kadın büyük bir panik yaşarken sosyal medya kullanıcıları yorum bölümüne adeta akın etti.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medyada 1.3 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan görüntüler, "Peki bu ne?" notuyla paylaşıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Su ejderhası mı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yılan timsah melezi gibi" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Kaplumbağa

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