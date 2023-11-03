Her şey saniyeler içinde oldu! Bir anda ortaya çıkınca kimse ne olduğunu anlayamadı... "Yılan timsah melezi gibi"

Huzur içinde kaplumbağaları besleyen bir kadın, 'gizemli bir canavarın' üzerine saldırması üzerine su kenarından kaçmak zorunda kaldı. Human Nature sosyal medya sayfalarında paylaşılan klipte, kaplumbağalar ondan yiyecek almak için yüzeye çıkarken kadının nehrin kenarında çömeldiği görüldü. Gizemli bir yaratığın saldırısına uğrayan kadın büyük bir panik yaşarken sosyal medya kullanıcıları yorum bölümüne adeta akın etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada 1.3 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan görüntüler, "Peki bu ne?" notuyla paylaşıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Su ejderhası mı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yılan timsah melezi gibi" yorumunu yaptı.