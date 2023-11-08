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    4. 3 metrelik timsah saldırısından mucizevi şekilde kurtuldu! Kadını başından ısırdı... "Kafasını ağzının içinde gördüm"

    3 metrelik timsah saldırısından mucizevi şekilde kurtuldu! Kadını başından ısırdı... "Kafasını ağzının içinde gördüm"

    08.11.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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    Marissa Carr isimli bir kadın Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Ocala Ulusal Ormanı'nda timsahların uğrak yeri olduğu bilinen sularda şnorkelli dalış yaparken korkunç bir saldırıya uğradı. Timsahın başından ısırdığı Carr kanlar içinde sudan çıkarken olay anına dair detayları da paylaşmayı ihmal etmedi.

    Marissa Carr isimli bir kadın Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Ocala Ulusal Ormanı'nda arkadaşı Shane ile şnorkelli dalış yaptığı sırada timsahla karşılaştı. Timsahın başından saldırarak ısırdığı kadın Fox 35'e yaptığı açıklamada yaşadığı korku dolu anları anlattı.

    "KAFASINI AĞZININ İÇİNDE GÖRDÜM"

    Karşısında bir anda iki küçük göz gördüğünü söyleyen Carr, "Yüzümdeki deniz gözlüğünü çıkarttım ve arkamı döndüğümde sudan çıkan iki küçük göz gördüm. İlk olarak ne olduğunu anlayamadım. Sonrasında kaçmaya çalışırken alnımın acıdığını fark ettim" dedi.

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    Saldırıdan sonraki anlarda çekilmiş fotoğraflarında Carr'in alnında küçük yaralar olduğu fark edildi. Olay anında Carr'in yanında bulunan arkadaşı Shane ise, "Bir su sesi duydum ve onun iyi olduğundan emin olmak için arkama döndüm. Orada bir timsah olduğunu fark etmem saniyelerimi aldı. Kafasını ağzının içinde gördüm" dedi.

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    Saldırı sırasında gözlüğünün yüzünde olması nedeniyle şanslı olduğunu dile getiren Carr, "Kulağa kötü geliyor ama kafamı ısırması muhtemelen olabileceği en iyi yerdi çünkü eğer kolumu daha iyi kavramayı başarabilseydi daha kötü şeyler olabilirdi. Yani sanırım kafayı iyi kavrayamadı. Bu yüzden gerçekten çok ama çok şanslı olduğumu düşünüyorum." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika timsah

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