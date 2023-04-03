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Eski eşinin o hareketi çılgına çevirdi! Kaputun üstündeki kadını görenler dehşete kapıldı: 40 kilometre sonra...

03.04.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki aracın kaputuna asılı halde 40 kilometre boyunca yol kateden S. Ş.'yi görenler dehşete kapıldı. Mahalle sakinleri aracı durdurmak istedi ancak ne yaptılarsa da olmadı. Uzun süre sonra araç kaza yaptı, S. Ş. kaputtan düştü. Düzce'de yaşanan olayda; S. Ş.'nin kaputa tutunup aracı bırakmamasının altından ise aracı kullanan eski eşi A. O. Ş.'nin bir hareketi çıktı.

A. O. Ş., eski eşi S. Ş. ile görüştü, ardından 14 yaşındaki oğlunu araca bindirip uzaklaşmaya yeltendi. Bu duruma öfkelenen S. Ş. aracın kaputuna tutundu. Mahalle sakinleri aracın peşine düştü. 40 kilometre boyunca kaputa tutulu halde seyreden S. Ş. araç kaza yapınca yere düştü. Bu sırada mahalle sakinlerinden biri de kazaya karışarak yaralandı. Görenleri dehşete düşüren otoyoldaki anlar saniye saniye görüntülendi.

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ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞTÜ, ÇOCUKLA UZAKLAŞMAK İSTEDİ

Aziziye Mahallesi'nde yaşayan eski eşi S.Ş. ile bir müddet görüşen A.O.Ş, 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada S.Ş. aracın kaputuna tutundu.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, peşine düşerek aracı durdurmak istedi.

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HEM KENDİ DÜŞTÜ HEM MAHALLE SAKİNİ

D-100 kara yolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş. Hendek gişelerinde polis tarafından durdurulduğu sırada kaput üzerindeki S.Ş. yere düşerek yaralandı. Mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş'yi kurtarmak isterken A.O.Ş'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı.

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Yaralılar, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

40 KİLOMETRELİK DEHŞET ANLARI KAMERADA

Annenin oğlu için kaput üstünde yaptığı yolculuk ve yaşanan kovalamaca, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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A.O.Ş. gözaltına alındı.

(AA)

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Düzce kaput

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