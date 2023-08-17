Eski eşiyle sorunlar yaşıyordu... Yurt dışından dönen Gökhan Özen kızlarına kavuştu!

'Aramazsan Arama' şarkısıyla 2000’li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Los Angeles’ta İngilizce albüm çalışmalarını sürdüren ünlü şarkıcı, Türkiye’ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçmişti.

Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 8 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor. Son haliyle zaman zaman "Yıllara meydan okuyor" yorumları alan şarkıcı daha önce Selen Sevigen ile evliydi.

ESKİ EŞİYLE SORUNLAR YAŞIYORDU

Sevigen boşanma sürecinde iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen’den korunmak için uzaklaştırma kararı aldırmış ve çeşitli iddialarda bulunmuştu. Eski eşiyle sorunlar yaşayan Özen ülkeye dönünce kızlarına kavuştu.

Özen iki kızıyla pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı. Şarkıcının hayranlarından "Çok şükür" yorumları gecikmedi.



