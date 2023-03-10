Eski Galatasaraylı Alex Telles'in Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası Jorge Jesus çılgına döndü! Kırmızı kart itirazı...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in birçok net fırsat yakaladığı karşılaşmadan 2-0 mağlubiyetle ayrılırken tur şansını İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya bırakırken, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus saha kenarında bir an olsun durmadı.

Özellikle mücadelenin ilk 45 dakikasında yaşanan bir pozisyonda adeta çılgına dönen Portekizli karşılaşmanın hakemine yoğun itirazda bulundu.

KIRMIZI KART İTİRAZI!

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Enner Valencia ile girdiği mücadelede rakibini yerde bırakan eski Galatasaraylı Alex Telles karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında bu iki bir kez daha karşı karşıya gelirken, Telles rakibini yaptığı müdahale ile bir kez daha yerde bıraktı.

JESUS ÇILGINA DÖNDÜ

Yaşanan bu pozisyon sonrası Jorge Jesus kulübede adeta çılgına dönerken, Alex Telles'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi yönünde karşılaşmanın Fransız hakemi François Letexier'e yoğun bir şekilde itirazda bulundu.



