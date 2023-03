Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jorge Jesus'a çarpıcı sözler... "Korkak bir hoca olmasaydı..."

F.BAHÇE'NİN DEIVID'İ YOK (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

Sarı lacivertlilerin 15 yıl sonra karşılaştığı bu Sevilla, o günkü seviyesinde değil elbette. Monchi’nin sportif direktörlüğünde hep birkaç genç süper yıldız seyrederiz, bu takımın en iyileri deneyimli yıldızları. Monchi büyük bir ihtimalle sezon sonu En Nesyri’yi Premier Lig’e satıp, yeni gençler arayacaktır markette Sevilla için. Bence dün sahaya çıkan Fenerbahçe 2023’ünse, Fenerbahçe 2008’den en önemli eksiği Deivid’di. 2008’de Fenerbahçe Sevilla ile eşleştiğinde as santrforu Kezman, takımın yıldızı Alex’ti. Ancak Deivid işler her sıkıştığında sahneye çıkar ve hemen her büyük maçta kritik golleri atmayı başarırdı.