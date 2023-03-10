Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın performansıyla göz doldurdu! Takımın en iyisi oldu...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçta İspanyol devi Sevilla ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe rakibine 2-0'lık skorla mağlup olurken, tur şansını İstanbul'a bıraktı. Karşılaşmada bazı isimler performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, bazı isimler ise oyunuyla göz doldurdu.

İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Bu isimlerden biri de ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan kadroya katılan Samet Akaydın oldu. Kariyerindeki ilk Avrupa maçına Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki stoper olumlu bir performans sergiledi. Akaydın, Tam 8 top kesme, 4 de top kapma, 5 uzaklaştırmanın yanı sıra girdiği 10 ikili mücadeleden de galip çıkan taraf olarak defans takımı adına sahanın en iyilerindendi.

TAKIMIN 'EN'İ!

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi takımın en çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz top kazanan, en çok rakip atağı kesen, en çok top uzaklaştıran ismi olmayı başardı.

"TALİHSİZ BİR YENİLGİ"

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada talihsiz bir maç olduğunu söyleyen Samet, "Çok talihsiz bir yenilgi aldık. Çok pozisyona girdik. Rakibin pozisyonu yok. Talihsiz bir gol yiyerek ikinci yarıya başladık. Ben takıma inanıyorum, güveniyorum. İstanbul'da tur atlayan taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Samet Akaydın sahanın büyük üzüntü yaşadı.

