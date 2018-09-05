Eski görüntüleri çıkan Seçkin Özdemir'e sevgilisinden destek

Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile göz dolduran Seçkin Özdemir eski görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra haberlere gönderme yapan bir paylaşımda bulunmuştu.

Oyunculuk kariyerinden önce DJ'lik yapan yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir, yeniden gündeme gelen görüntülerinden sonra, sosyal medya hesabından ses mikseri başında paylaşım yaparak bu sevdasının devam ettiğini gösterdi.

"SEN ÇAL BEN DANS EDERİM"

Seçkin Özdemir'in bu paylaşımına ise sevgilisi Demet Özdemir'in tepkisi gecikmedi.

Demet Özdemir, sevgilisinin paylaşımının altına "Sen çal, ben dans ederim" yorumunu yaptı.

Özdemir'in bu yorumu ise dans görüntülerinin ortaya çıkması ve gündem olmasına bir gönderme olarak algılandı.



