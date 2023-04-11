Eski karısının kapısının önünde olay çıkarmıştı! Zeynep Kadıoğlu, Okan Karacan hakkında suç duyurusunda bulundu

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nun yapım şirketine polislerle giden Okan Karacan burada olay çıkarmış polislerle de arbede yaşamıştı. Eski karısının peşini bırakmayan sunucu için Zeynep Kadıoğlu suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre ünlü sunucu eski karısının peşini bırakmıyor. Kadıoğlu, 29 Mart günü Karacan'ın şirketinin önüne gelerek durmaksızın kornaya basıp ardından 'Allah belanı versin ananı s...., o....u' şeklinde hakaretler savurduğunu anlattı.

'FENOMENLE ALDATTI' İDDİASI

Kadıoğlu, eski eşinin "Kimlerle birlikte olduğunu biliyorum" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ettiğini söyledi. Ayrıca, Karacan'ın evli olduğu süre içerisinde kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında fenomen B.C.'nin de olduğunu, hatta kendisine gönderdiği paraların dekontlarının mevcut olduğunu iddia etti.

SAHTE HESAPLARDAN TACİZ İDDİASI

Ayrıca madde bağımlılığından dolayı evliliğinin bittiğini ve Karacan'ın çocuklarına iyi bir baba profili oluşturmadığını ifade eden Kadıoğlu, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.



Yaşanan tartışmanın ardından Okan Karacan hakkında tekrar uzaklaştırma kararı aldığını belirten Zeynep Kadıoğlu, eski eşinin sosyal medyada sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, 'Tanışabilir miyiz?' şeklinde mesajlar atarak tuzağa düşürmeye çalıştığını belirtti.

