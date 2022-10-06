MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski kocasının mesajları ifşa oldu! Selin Ciğerci'den bomba Gökhan Çıra yorumu

Eski kocasının mesajları ifşa oldu! Selin Ciğerci'den bomba Gökhan Çıra yorumu

06.10.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yeni sevgilileriyle gündemde. Eski çiftten Çıra'nın bir kadına attığı mesajları ifşa oldu. Selin Ciğerci eski kocası gündemdeyken bir takipçisine öyle bir yanıt verdi ki sosyal medyada gündem oldu.

Eski kocasının mesajları ifşa oldu! Selin Ciğerci'den bomba Gökhan Çıra yorumu

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son günlerde adlarından söz ettiriyor. Ciğerci'nin yeni aşkının eski nişanlısı ortaya çıkarken Çıra'nın da bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu. Çıra'nın sevgilisi olmasına rağmen bir kadına mesaj atması sosyal medyada tepki çekti.

Ciğerci'yi ikinci evlilikleri sırasında aldattığını daha önce açıklayan Gökhan Çıra gündemdeyken bir kullanıcı sosyal medyada "Selin ve Gökhan barışır" yorumu yaptı.

Ekran Alıntısı

Bu yorumu gören Selin Ciğerci kendini tutamadı ve "Bütün gezegenler yer değiştirse, Venüs Uranüs ile üst üste binse yine barışmam" dedi.

Selin Ciğerci'den boşanıp ünlü fenomenle aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa olduSelin Ciğerci'den boşanıp ünlü fenomenle aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dönem seks bağımlısı sevgilisi vardı! Bomba itirafBir dönem seks bağımlısı sevgilisi vardı! Bomba itiraf
Karısı "Artık altın yaptırma" diyormuş! Servetini anlattı: 18 kilo altın...Karısı "Artık altın yaptırma" diyormuş! Servetini anlattı: 18 kilo altın...
Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dediKeloğlan'ın Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci sosyal medya sevgilisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında korku dolu anlar! Hatay'a iniyordu...

THY uçağında korku dolu anlar! Hatay'a iniyordu...

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Mesajları ifşa oldu! "Selin'i aldatmadığın kimse kalmadı..."

Mesajları ifşa oldu! "Selin'i aldatmadığın kimse kalmadı..."

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

Elektrik faturası şoke etti! 'Genelev' sorusu

Elektrik faturası şoke etti! 'Genelev' sorusu

Gözler bankalara çevrilmişti! Kredi faiz oranları...

Gözler bankalara çevrilmişti! Kredi faiz oranları...

İlginizi Çekebilir

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.