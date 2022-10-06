Eski kocasının mesajları ifşa oldu! Selin Ciğerci'den bomba Gökhan Çıra yorumu

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son günlerde adlarından söz ettiriyor. Ciğerci'nin yeni aşkının eski nişanlısı ortaya çıkarken Çıra'nın da bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu. Çıra'nın sevgilisi olmasına rağmen bir kadına mesaj atması sosyal medyada tepki çekti.

Ciğerci'yi ikinci evlilikleri sırasında aldattığını daha önce açıklayan Gökhan Çıra gündemdeyken bir kullanıcı sosyal medyada "Selin ve Gökhan barışır" yorumu yaptı.

Bu yorumu gören Selin Ciğerci kendini tutamadı ve "Bütün gezegenler yer değiştirse, Venüs Uranüs ile üst üste binse yine barışmam" dedi.



