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Eski mankenden mehir davası: Şahidi nikahlarını kıyan imam oldu! "Bu adam şizofren"

Romanyalı eski manken Andrea Katerina, dini nikahla evlendiği Türk müteahhidin kendisini kandırdığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Katarina'nın dava açmasının sebebi ise müteahhidin kendisine ev sözü vermesi oldu. Soluğu mahkemede alan kadın, yıllar önce nikahlarını kıyan imamı da davada tanık gösterdi.

Eski mankenden mehir davası: Şahidi nikahlarını kıyan imam oldu! "Bu adam şizofren"
Çiğdem Berfin Sevinç

Romanyalı eski manken Andrea Katerina, dini nikahla evlendiği Türk müteahhidin kendisine mehir olarak söz verdiği evi vermediğini iddia ederek yargıya başvurdu. Katerina, yıllar önce kıyılan nikah sırasında yapılan mehir anlaşmasının kayıt altına alındığını belirterek hakkını aramaya başladı.

Eski mankenden mehir davası: Şahidi nikahlarını kıyan imam oldu! "Bu adam şizofren" 1

KAFEDE TANIŞIP DİNİ NİKAHLA EVLENDİLER

37 yaşındaki Andrea Katerina, Türk müteahhitle 2016 yılında bir kafede tanıştığını söyledi. İkili, bir süre sonra evlenme kararı aldı ve 2017 yılında dini nikah kıydı.

Katerina'nın iddiasına göre nikah sırasında imam tarafından mehir konusu da gündeme getirildi. Taraflar arasında yapılan anlaşmada, müteahhidin Romanya'da ya da belirli bir değerde ev vereceği konuşuldu.

Eski mankenden mehir davası: Şahidi nikahlarını kıyan imam oldu! "Bu adam şizofren" 2

"700 BİN LİRALIK EV VERECEĞİM DEDİ"

Katerina, nikah sırasında imamın mehir miktarını sorduğunu belirterek şu iddiada bulundu:

"İmam, mehir olarak ne istediğimi sordu. Karşı taraf da yaptığı inşaatlar sonrasında bana 700 bin lira değerinde bir ev vereceğini söyledi."

Eski manken, yıllar boyunca bu sözün tutulmasını beklediğini ancak ilişkinin sona ermesiyle birlikte verilen vaatlerin unutulduğunu öne sürdü.

Eski mankenden mehir davası: Şahidi nikahlarını kıyan imam oldu! "Bu adam şizofren" 3

"BENİ KANDIRDI"

Yaşadıkları nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Katerina, eski eşine sert sözlerle yüklendi.

Kendisinin kullanıldığını ve kandırıldığını iddia eden Katerina, "Bu adam şizofren. Ben size söyleyeyim. Bu adam çok kötü bir insan. Yani Allah'ı kullanarak beni kandırdı ya. Beni neyle kandırdıysa hakkımı versin. Yıllarca kullandı, sonra da çöp gibi bıraktı" ifadelerini kullandı.

İMAMI BULUP KAYITLARI İSTEDİ

İlişkinin bitmesinin ardından mehir anlaşmasını hatırladığını anlatan Katerina, yıllar önce nikahlarını kıyan imamı bulmaya karar verdi.

İmamla görüştüğünü söyleyen Katerina, mehir anlaşmasına ilişkin kayıtların kendisine verildiğini belirtti.

İddiaya göre imam da yıllar önce kıydığı nikaha ait mehir kaydını çıkararak Katerina'ya teslim etti.

Eski mankenden mehir davası: Şahidi nikahlarını kıyan imam oldu! "Bu adam şizofren" 4

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Elindeki kayıtlarla birlikte hukuki süreç başlatan Andrea Katerina, mehir alacağı için dava açacağını açıkladı. Şahit olarak ise nikahlarını kıyan imam oldu.

Katerina, dini nikah sırasında verilen sözlerin yerine getirilmesini istediğini belirterek, hakkını mahkeme yoluyla arayacağını söyledi.

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Manken mahkeme dava dini nikah ev almak
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