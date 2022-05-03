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  4. Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

03.05.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araz Aknam TV8 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin üstlendiği MasterChef yarışmasına katılmıştı. Performansı ve iletişimiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Araz Aknam, 19 Aralık gecesi MasterChef macerasına veda etmişti. Aknam'ın eşi, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

Ekranların popüler yarışma programı MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran Araz Aknam'ın Instagram'da 234 bin takipçisi bulunuyor. Araz Aknam geçtiğimiz sene haziran ayında voleybolcu Ecem Alıcı ile hayatını birleştirdi.

ARAZ AKNAM'IN EŞİ MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Büyükşehir Belediyespor takımında oynayan Ecem Alıcı, düzgün fiziği ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

Mini şortuyla ayna karşısında poz veren Ecem Alıcı, geçtiğimiz günlerde mini elbisesiyle havuz başında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

İkili, 10 Nisan'da plajdan verdiği pozu paylaşarak, "6. yılımız kutlu olsun" ifadelerini düşmüştü.

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

O poza çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

Ecem Alıcı, eşi Araz Aknam ile sosyal medya hesabından gönderi paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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