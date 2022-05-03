Eski MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi Ecem Aknam mini şortuyla poz verdi

Ekranların popüler yarışma programı MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran Araz Aknam'ın Instagram'da 234 bin takipçisi bulunuyor. Araz Aknam geçtiğimiz sene haziran ayında voleybolcu Ecem Alıcı ile hayatını birleştirdi.

ARAZ AKNAM'IN EŞİ MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Büyükşehir Belediyespor takımında oynayan Ecem Alıcı, düzgün fiziği ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Mini şortuyla ayna karşısında poz veren Ecem Alıcı, geçtiğimiz günlerde mini elbisesiyle havuz başında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

İkili, 10 Nisan'da plajdan verdiği pozu paylaşarak, "6. yılımız kutlu olsun" ifadelerini düşmüştü.

O poza çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.

Ecem Alıcı, eşi Araz Aknam ile sosyal medya hesabından gönderi paylaşmayı ihmal etmiyor.





