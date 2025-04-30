Eski model Brooke Burke 3 saatlik sabah rutinini paylaştı, tepki çekti! Göbek deliği pedini kimse anlayamadı...

53 yaşındaki eski model Brooke Burke, sabah 6'dan 9'a kadar süren yoğun sabah rutinini Instagram hesabında paylaştı. Fit ve sağlıklı görünmek için yaptıklarını gören takipçileri ünlü ismi eleştirdi.

"Güneşle birlikte kalk ve işini bitir! İşte sabah 6'dan 9'a kadar uyguladığım sabah rutinim. Erken uyanmak günümü dönüştürüyor, düşünmek, plan yapmak ve enerji toplamak için bana sessiz anlar sağlıyor. Her gün doğumu yeni olasılıklar getiriyor, üretkenlik ve pozitiflik için tonu belirliyor. Günü yakalayalım" notuyla paylaştığı video, Brooke'un yatakta sütyen ve külotla yatarken, sindirim sorunlarına yardımcı olduğu ve şişkinliği azalttığı düşünülen göbek deliği bandını çıkarması ile başlıyor. Bunu gören kullanıcılar ise göbek pedini anlayamadı. Brooke daha sonra kendine karın masajı yapıyor ve ardından limonlu suyunu hazırlıyor.

Video boyunca altı farklı kıyafet giyen Brooke, daha sonra saunaya giriyor. Brooke, kıyafetini mavi bir spor sütyeni ve kot pantolonla değiştirdikten sonra taze kereviz suyu hazırlıyor, ardından pembe bir sütyen ve mor şortla 30 dakikalık bir egzersiz yapıyor. Güneşte demleyip 'tüm D vitaminini' emdiği bir 'güneş çayı' hazırlıyor. Kareli bir elbise giyerek yeniden görünen model, ardından yüzüne soğuk duş yapıyor.

Brooke saçlarını yıkadıktan sonra bol bir kimono giyiyor ve göz bantlarını takıyor. Güzel oyuncu daha sonra fön çektirip cilt bakım ürünlerini kullanıyor ve ardından ışıltılı rutinine devam ediyor. Sonlara doğru Brooke, takipçilerine daha üretken olmak istiyorlarsa 'erken uyanmaları' gerektiğini söylüyor.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI: "GERÇEK DIŞI"

Paylaştığı video kısa sürede gündem olurken, takipçileri de birçok yorum yaptı. Bir kullanıcı, "Bu onun günlük rutini mi? Ben kendime bakmaktan ve kendimi sevmekten yanayım ama bu bekar anne için biraz fazla gibi görünüyor," yazarken, birçok kişi bu rutinin mümkün olmadığını, gerçek dışı olduğunu söyledi.

Başka bir kullanıcı da "Peki ya gerçekten işe gidip dünyayı döndürmesi gereken insanlar ne olacak?" diye sordu. Haklı olarak "İşe ne zaman gitmen gerekiyor?" diye de soruldu.