Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!

Çal ilçesinde Çakırlar Mahallesi'nde 1994-2009 arasında 3 dönem muhtarlık yapan Bircan Küçük (63), 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimler sonrası muhtar seçilen Erdal Şahin ile birlikte mazbata almaya gitti. Mazbatayı aldıktan sonra geri dönen Küçük, yolda bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşının fenalaştığını gören Şahin ise durumu 112 acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlediği Küçük’e müdahale etti. Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arkadaşının mazbatasına sevinirken hayatını kaybeden Küçük’ün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Fethi Akcan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Küçük kılınan cenaze namazı sonrası Çal Çakırlar Mezarlığından defnedildi.

İHA

