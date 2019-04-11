Mynet Trend

Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 11.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde eski muhtar, seçimlerde muhtar olan arkadaşının mazbatasını alıp dönerken yolda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!

Çal ilçesinde Çakırlar Mahallesi'nde 1994-2009 arasında 3 dönem muhtarlık yapan Bircan Küçük (63), 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimler sonrası muhtar seçilen Erdal Şahin ile birlikte mazbata almaya gitti. Mazbatayı aldıktan sonra geri dönen Küçük, yolda bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

AW673651_02

Arkadaşının fenalaştığını gören Şahin ise durumu 112 acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlediği Küçük’e müdahale etti. Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AW673651_01

Arkadaşının mazbatasına sevinirken hayatını kaybeden Küçük’ün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Fethi Akcan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Küçük kılınan cenaze namazı sonrası Çal Çakırlar Mezarlığından defnedildi.

İHA

Çiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktıÇiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktı
Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi! Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi!
Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli çal muhtar yerel seçim 2019 seçim sonuçları

En Çok Okunan Trend Haberler

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paralarını alamayınca restorandaki malzemeleri sattılar

Paralarını alamayınca restorandaki malzemeleri sattılar

Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi! Ailesi onu böyle yakaladı

Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi!

Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!

Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!

Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!

Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Uludağ'da, 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da, 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.