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Eski otel çalışanı seyahat tutkunlarını uyardı! “Bunları bir asla otel odasında yapmayın”

26.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir otel çalışanı olan Roze isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımda seyahat tutkunlarını bir otel odasında yapmamaları gereken davranışlar konusunda uyardı. TikTok’ta “Rozeinitaly” kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın seyahat tutkunlarının daha güvenli bir gezi geçirmesi için otel odası kullanımında dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

Eski otel çalışanı seyahat tutkunlarını uyardı! “Bunları bir asla otel odasında yapmayın”

Eski bir otel işletmecisi olan Roze isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımda bir otel odasında kalırken asla yapılması gereken davranışları sıraladı. Roze’in TikTok paylaşımında değerli eşyaların kasada saklanması veya kahve makinesinin kullanımı dahil olmak üzere pek çok madde yer aldı. Roze gönderisine, "Bunları bir otel odasında asla yapmayın" notunu eklemeyi ihmal etmedi.

“TAMAMEN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN...”

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15 yıl boyunca otel endüstrisinde çalıştıktan sonra yapılmaması gerekn davranışlar konusunda seyahat tutkunlarını uyaran Roze, “Güvenlik ipuçlarından hijyen bilincine kadar, ne kadar çok bilirseniz, seyahat deneyiminiz o kadar iyi olacak. Mutlaka otel odanızın kapısını sürgüleyin ve kasada değerli eşyalarınızı bırakmayın. Otel personeli kolayca odanızın kartına erişim sağlayabilir. Otel kasalarında kendi kodunuzu oluştursanız dahi personelin şifreyi sıfırlama yetkisi vardır” dedi.

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Otel odasında halı bulunmuyorsa Roze müşterilerin çıplak ayakla yürümemesini tavsiye ederek, “Yerde halı yoksa asla çıplak ayakla yürümem. Ayrıca çıplak olarak kanepeye, yatak örtüsüne, yorgana, kırlente ve fazladan battaniyeye koymayın. Bu ürünlerin sıklıkla yıkandığını söyleyemeyiz. Odalardaki kahve makinelerinde insanlar tuhaf şeyler yapabiliyorlar. İçlerinde yemek pişirip çamaşır dahi yıkayabiliyorlar. Tamamen güvenliğiniz için bu uyarıları yaptım” diye konuştu.

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