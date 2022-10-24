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  4. Fenomen hostes merak edilen soruya cevap verdi! “Uçuş sırasında bir kişi ölürse ne olur?”

Fenomen hostes merak edilen soruya cevap verdi! “Uçuş sırasında bir kişi ölürse ne olur?”

24.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok üzerinden paylaşım yapan Emirates havayolu şirketinde görevli İngiliz hostes, bir yolcunun uçuşun ortasında beklenmedik bir şekilde ölmesi durumunda neler olduğuna dair gerçeği anlattı. Sosyal medyadan merak edilen soruları cevaplayan hostes 30.000 fit yükseklikteki bir uçuşta birinin doğal sebeplerden ölmesi ihtimaline karşı, uçakların ceset torbalarıyla donatıldığını söyledi.

Katar merkezli havayolu şirketi Emirates’te çalışan Danielle isimli bir hostes TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlarda uçaklarla ilgili bilinmeyen ve merak edilen sorulara cevap vermeye devam ediyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Danielle, “Uçuş sırasında bir kişi ölürse ne olur?” sorusuna cevap verdiği bir paylaşım yaptı.

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Hiçbir uçuşu sırasında doğal yollarla vefat durumuyla karşılaşmadığını ifade eden Danielle, ölen kişinin cesedinin gözden uzak tutulmak için boş bir koltuk sırasına taşınabileceğini açıkladı. Ancak uçak doluysa vefat eden yolcunun son varış noktasına inene kadar koltuğunda kalabileceğini belirtti.
1.6 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Danielle, “Kabin ekibi yasal olarak birinin ölü olduğunu ilan edemez. Bu yüzden kaptan uçağı acilen indirmemeye karar vermeyebilir. Bu durumda vefat eden kişinin naaşının nihai varış noktasına kadar uçakta kalması gerekir. Uçaktaki yolcu kapasitesine göre boş bir koltuğa alınabilir ya da kendi koltuğunda uçuşuna devam eder” dedi.
Mürettebatın kullanabileceği ceset torbaları olmasına rağmen, Danielle görevlilerin kişinin yüzünü tamamen kapatmasına izin verilmediğini söyledi. Mürettebat ölen kişinin vücudunu ancak boynuna kadar kapatabileceğini belirten Daniella, kabin ekibinin, ölü yolcuya saygı ve özenle durumu idare etmek için eğitildiğini açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
Hostes

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