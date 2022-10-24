Fenomen hostes merak edilen soruya cevap verdi! “Uçuş sırasında bir kişi ölürse ne olur?”

“VARIŞ NOKTASINA İNENE KADAR...”

Hiçbir uçuşu sırasında doğal yollarla vefat durumuyla karşılaşmadığını ifade eden Danielle, ölen kişinin cesedinin gözden uzak tutulmak için boş bir koltuk sırasına taşınabileceğini açıkladı. Ancak uçak doluysa vefat eden yolcunun son varış noktasına inene kadar koltuğunda kalabileceğini belirtti.

1.6 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Danielle, “Kabin ekibi yasal olarak birinin ölü olduğunu ilan edemez. Bu yüzden kaptan uçağı acilen indirmemeye karar vermeyebilir. Bu durumda vefat eden kişinin naaşının nihai varış noktasına kadar uçakta kalması gerekir. Uçaktaki yolcu kapasitesine göre boş bir koltuğa alınabilir ya da kendi koltuğunda uçuşuna devam eder” dedi.