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Uçuş görevlisi iniş sırasında yolcuların asla basmaması gereken düğmeyi gösterdi

17.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir uçuş görevlisi olan Kat Kamalani sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede ünlü olmayı başardı. Eski uçuş görevlisi, yolcuların uçakta en sık yaptığı hataları ve merak edilenleri cevapladığı sosyal medya hesabıyla dikkatleri çekti. Kamalani son olarak yolcuların iniş sırasında çağrı düğmesine neden basmaması gerektiğini anlattığı bir paylaşım yaptı.

Uçuş görevlisi iniş sırasında yolcuların asla basmaması gereken düğmeyi gösterdi

TikTok’ta yaklaşık 745 bin takipçisi bulunan Kat Kamalani genellikle eski bir uçuş görevlisi olarak yolcuların merak ettiği sorulara sosyal medya hesabından cevap veriyor. Uçuş görevlilerinin iniş sırasında çağrı düğmesine basılmasına sinir olduğunu itiraf eden Kamalani, “Uçak inişe geçtiğinde çağrı düğmesine basarsanız bu uçuş görevlilerini çılgına çevirir. Bunun nedeni bizim için güvenlik sorunu. Çağrıya ancak uçak tamamen indiğinde gelebiliriz” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Kamalani’nin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Yardım almak için oradayım ve buna sinirlenip sinirlenmemeleri umrumda değil” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle iniş sırasında kusmak üzereydim ve bu yüzden düğmeye basmak zorunda kaldım. Başka ne yapabilirdim?” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak seyahat
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