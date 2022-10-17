Uçuş görevlisi iniş sırasında yolcuların asla basmaması gereken düğmeyi gösterdi

TikTok’ta yaklaşık 745 bin takipçisi bulunan Kat Kamalani genellikle eski bir uçuş görevlisi olarak yolcuların merak ettiği sorulara sosyal medya hesabından cevap veriyor. Uçuş görevlilerinin iniş sırasında çağrı düğmesine basılmasına sinir olduğunu itiraf eden Kamalani, “Uçak inişe geçtiğinde çağrı düğmesine basarsanız bu uçuş görevlilerini çılgına çevirir. Bunun nedeni bizim için güvenlik sorunu. Çağrıya ancak uçak tamamen indiğinde gelebiliriz” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Kamalani’nin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Yardım almak için oradayım ve buna sinirlenip sinirlenmemeleri umrumda değil” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle iniş sırasında kusmak üzereydim ve bu yüzden düğmeye basmak zorunda kaldım. Başka ne yapabilirdim?” yorumunu ekledi.



