Eski Playboy güzeli Ashley Mattingly 33 yaşında hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde yaşayan modelin cansız bedeninin perşembe günü bulunduğu belirtildi.

Ashley Mattingly

ABD'nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde yaşayan model Ashley Mattingly, polis tarafından 16 Nisan'da cansız halde bulundu.

People dergisine konuşan modelin kız kardeşi Christy Deweese ve ikiz erkek kardeşi Billy, Mattingly'nin görünüşe göre intihar ettiğini ve arkasında bir not bıraktığını belirtti.

Aile yaptığı açıklamada, "Perşembe gecesi geç saatlerde pek çok kişinin dikkatini çeken bir kişiliğe sahip sevgili kız kardeşimizin hayatına son verdiğinin düşünüldüğünü öğrendik.

Ashley birkaç yıl önce evine kapanmıştı ve Austin'de yaşıyordu. Ashley'nin alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiği sır olmayabilir fakat o iyileşmek istiyordu ve bunun için çabalıyordu" ifadelerini kullandı.

Modelin kardeşlerine göre, Mart 2011'de Playboy güzeli olarak tanınan kız kardeşleri, sağlık durumunu kontrol etmesi için bir arkadaşının polisi aramasının ardından evinde ölü bulundu.

2011'de Playboy güzeli seçilen Ashley Mattingly, daha sonra bir dizi talihsizlikler yaşadı.

2012 yılında, eski erkek arkadaşı eski Prison Break yıldızı Lane Garrison tarafından Beverly Hills'teki evinde şiddet gördü.