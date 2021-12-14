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  4. Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, fazla kilolarını eleştirenlere iç çamaşırlarıyla cevap verdi

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, fazla kilolarını eleştirenlere iç çamaşırlarıyla cevap verdi

14.12.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut pozitifliği savunucusu olan Isabel Nicholls Nall, fazla kiloları nedeniyle kendisini eleştirenlere iç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, fazla kilolarını eleştirenlere iç çamaşırlarıyla cevap verdi

22 yaşındaki büyük beden model insanların dış görünüşleri nedeniyle eleştirilmemesi gerektiğini söylerken yaş, kilo ve boy gibi fiziksel özelliklerin sadece rakamlardan ibaret olduğunu belirtti. Son paylaşımında Isabel Nicholls Nall, kendisini ‘Büyük Beden Barbie’ olarak tanımladı.

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TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

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22 yaşındaki beden pozitifliği savunucusu olan Isabel Nicholls Nall, paylaşımlarına bir yenisi daha ekleyerek olumsuz eleştirilere cevap verdi. Büyük beden kişilerin toplumsal normlarda dışlandığını ve çirkin olarak tanımlandığını ifade eden Nall, bu tabuları yıkmak için sosyal medyadan takipçilerine seslendi. Beyaz bir dolabın önünce pembe iç çamaşırı takımıyla poz veren Nall, sade makyajıyla da takipçilerinden tam not aldı.

Nall’in özgven dolu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Takipçileri güzel modelin gönderisini iltifat yağmuruna tuttu. 8 binden fazla beğeni alan gönderiye kullanıcılar, “Ne kadar güzel olduğunu anlayamıyorum”, “Aman Tanrım bu etkileyici” yorumlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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