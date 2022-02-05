Eski sevgilisi için göğüs estetiği yaptırmıştı! Manevi huzura erişmek adına silikonlarını çıkarttığını itiraf etti

Londra’da yaşayan 30 yaşındaki Sofia Hayat isimli bir kadın, o dönemdeki erkek arkadaşının ısrarıyla göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı. Dört yıl boyunca daha büyük göğüslere sahip olduktan sonra aynaya baktığında kendisine yabancılaştığını dile getiren Sofia, ameliyatın vücudu üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkileri nedeniyle zor günler yaşadı. Ameliyattan sonraki dönemde kendisini tanıyamadığını belirten Sofia, "ruhsal uyanış" olarak tanımladığı şeyi yaşadıktan sonra implantlarına geri dönmeye karar verdi.

“GERÇEK BENLİĞİME VE ENERJİME DÖNDÜM”

Ameliyatın öncesinde acı ve riskleri düşünmediğini ifade eden Sofia, “Ameliyat olduğunuzda acı ve riskleri düşünmüyorsunuz. Bu bir kişinin bana kendim hakkında nasıl hissettirdiğini anladım ender anlardan biriydi. Gerçek benliğime ve enerjime dönerek kendimi seçmeyi tercih ettim” dedi.

Diğer kişilerin dış görüntüsü hakkında karar vermesine izin verdiği için pişman olduğunu dile getiren Sofia, “Asla kimsenin veya hiçbir şeyin size yeterince iyi olmadığınızı hissettirmesine izin vermeyin. Mükemmel, çok güzel ve eşsizsiniz” diye konuştu.



