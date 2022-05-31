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  4. Eski sevgilisi tanınmaz hale getirmişti! Şok gelişme: Şikayetini geri çekti

Eski sevgilisi tanınmaz hale getirmişti! Şok gelişme: Şikayetini geri çekti

31.05.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Gamze Tümtürk'ün İzmir'in Çiğli ilçesinde başına gelenler herkesin kanını dondurmuştu. Açık unuttuğu kapıdan giren 35 yaşındaki eski sevgilisi E. Y.'nin birlikte olma isteğini kabul etmeyen Tümtürk'e E. Y. saatler boyunca şiddet uygulamıştı. Korkunç anları "En son çığlık atıp kaçtım ancak saçımdan tutup beni yere fırlattı. Başım da dahil her yerimi tekmeleyip yumrukladı" sözleriyle anlatan Tümtürk suç duyurusunda bulunmuştu. Son adımı ise dikkat çekti.

Eski sevgilisi tanınmaz hale getirmişti! Şok gelişme: Şikayetini geri çekti

Gamze Tümtürk'ün kendisine saatlerce şiddet uygulayan eski sevgilisiyle barışıp soruşturma devam ederken suç duyurusunu geri çektiği bildirildi. Tümtürk, eski sevgilisi E. Y. hakkında 'tehdit', 'hakaret', 'darp' ve 'cinsel saldırı' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Harmandalı Mahallesi'nde Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğünü öne sürerek 3 ay önce ayrıldı. Bu süreçte E.Y. tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Tümtürk bunu kabul etmedi. 4 Mart'ta saat 06.00 sıralarında E.Y. eve geldi. Açık unutulan kapıdan giren E.Y., iddiaya göre yatak odasında uyuyan Gamze Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyleyerek sarılmaya çalıştı. Tümtürk, tepki verince E.Y. genç kadına saldırdı.

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Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu. Olay günü polis ekiplerince gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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'HER YERİMİ TEKMELEYİP YUMRUKLADI'

Gamze Tümtürk, DHA'ya yaptığı açıklamada, olay günü kapıyı açık unuttuğunu ve sabaha karşı bir ses duyduğunu, dönüp baktığında E.Y.'nin başucunda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bana benimle barışmak istediğini söyleyip, sarılmaya kalktı. İstemediğimi söyledim. Bana vurmaya başladı. Yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yatak odasından salona geldim ama yine vurmaya devam etti. Bir süre sonra bana, 'Uykusuzum, 2 saat uyuyalım, gideceğim' dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için kabul ettim. Benim de çok ağrım vardı, bu nedenle ben de uyumaya çalıştım. Bir anda beni kaldırıp birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Bunun üzerine beni daha fazla dövmeye başladı. En son çığlık atıp kaçtım ancak saçımdan tutup beni yere fırlattı. Başım da dahil her yerimi tekmeleyip yumrukladı. Sonrasında sinir krizi geçirip çığlık atmaya başlamam üzerine evi terk etti."

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ESKİ SEVGİLİSİ İLE BARIŞTI

Olay sonrasında Gamze Tümtürk, avukatı Ercan Öner aracılığıyla 'tehdit', 'hakaret', 'darp' ve 'cinsel saldırı' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma sürerken, eski sevgilisiyle tekrar barıştığı belirtilen Gamze Tümtürk şikayetini geri çekti.

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(DHA)

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