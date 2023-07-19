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Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda dehşeti yaşattı! Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi

19.07.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayarak rehin alan şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda dehşeti yaşattı! Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 39 yaşındaki Bilal Saygılı, eski sevgilisi 26 yaşındaki Sibel K.'yi, son kez konuşma bahanesiyle aracına bindirip, akaryakıt istasyonuna götürdü. Pompaların bulunduğu bölgede aracını park eden Saygılı, Sibel K.'nin boğazına bıçak dayayıp, "Benden ayrılırsan, seni öldürürüm" diyerek rehin aldı. Polis, ikna edemediği Saygılı'yı, bir anlık dalgınlığından faydalanıp gözaltına aldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

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Bir süre önce Sibel K., madde bağımlısı olduğu öne sürülen sevgilisi Bilal Saygılı'dan ayrıldı. Saygılı, öğle saatlerinde Sibel K.'yi sokakta görünce son kez konuşmak istedi. Başta tereddüt eden Sibel K., Saygılı'nın kullandığı kamyonete bindi. Saygılı, yakıt alma bahanesiyle aracını pompaların bulunduğu yere park ettikten sonra yanında getirdiği bıçağı çıkarıp, Sibel K.'nin boğazına dayayıp, tehditler savurmaya başladı.

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AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

İstasyon çalışanları, durumu fark edip, polise ihbarda bulundu. Akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri, aracın etrafını çevirip, Saygılı'yı ikna etmeye çalıştı. Boğazına bıçak dayanan Sibel K. ise ağlayarak çevredekilerden yardım istedi. Polis, Saygılı'yı bir anlık dalgınlığından yararlanıp, etkisiz hale getirdi.

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Kolunda ve boğazında bıçak izleri bulunan Sibel K., polise, Saygılı ile sevgili olduklarını ancak bir süre önce ayrıldıklarını belirterek, "Yolda yürüyordum, aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim, yakıt alacağını söyleyerek istasyona girdi ve boğazıma bıçak dayadı. Bana, 'Benden ayrılırsan, seni öldürürüm' dedi. Uyuşturucu bağımlısı, onu istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Polis, Saygılı'yı gözaltına alıp, emniyete götürdü. (DHA)

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Adana Yüreğir

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