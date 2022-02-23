Eski sevgilisinin ayrıldıktan sonra kız kardeşiyle beraber olduğunu öğrendi! Sosyal medyadan anlattı

Wisconsin'de yaşayan Kylie Putzy isimli bir TikTok kullanıcısı biten ilişkisinin ardından eski erkek arkadaşının kız kardeşiyle sevgili olduğunu söyleyince dikkatleri üzerine çekti. TikTok yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Putzy’nin gönderisi kısa sürede 574 bin izlenmeye ulaştı. Durumu eğlenceli ve komik bulduğunu ifade eden Putzy’i gibi düşünmeyen sosyal medya kullanıcıları hem eski erkek arkadaşına hem de kız kardeşini eleştiri yağmuruna tuttu.

“BİR DAHA ONU GÖRMEYECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİM”

Putzy, sosyal medya gönderisine “Erkek arkadaşımla bir daha asla onu görmeyeceğimi söyleyerek ayrıldım” notunu ekledi. Gönderisinde eski sevgilisinin kız kardeşiyle ilişki yaşamaya başladığını anlattı.

Eğlenceli bir şekilde durumu dile getiren Putzy’in gönderisi bir anda, “Kız kardeşim bana bunu yapsaydı bir daha onunla görüşmezdim”, “Şu anda kız kardeşine sinirlendim” yorumlarıyla doldu.



