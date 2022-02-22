Eşini ve oğlunun en yakın arkadaşını aynı yatakta yakaladı! Tepkisi şaşırttı

İngiltere’de yaşayan 52 yaşındaki bir adam işte evine geldiğinde hayatının en büyük şokunu yaşadı.Kapıdan girdikten sonra üzerini değiştirmek için yatak odasına yöneldiğini anlatan adam, odadan gelen sesler üzerine duruma bir anlam veremedi. Yatak odasının kapısını araladığında ise karısı ve oğlunun 28 yaşındaki yakın arkadaşını cinsel ilişkiye girerken gördü. Eşinin ihaneti görmesinden sonra genç adam kıyafetlerini alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

“BİZİM EVDE KALIYORDU”

İsmini vermek istemeyen adam, başına gelen olay hakkında İngiliz The Sun gazetesine açıklamalarda bulundu. Oğlunun arkadaşlarının ailesinin İspanya'da yaşadığını belirten adam, bu nedenle genci sık sık evlerinde misafir ettiklerini belirtti.

“EŞİMİ SEVİYORUM”

Yaşananların sonrasında 52 yaşındaki adamın açıklamaları sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. İhaneti unutmaya hazır olduğunu ve karısını sevdiğini belirtti. Ayrılmak istemediğini söyleyen adam, evliliğinde mutsuz olan karısının ayrılma konusunda ısrarcı olduğunu anlattı.



