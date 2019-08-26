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Eski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, Emine Bulut cinayetiyle ilgili 'video' tepkisi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 3 yıl önce eski sevgilisi tarafından boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz, Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetinin ardından tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Korkmaz, ""Kesilen boğazın hissini biliyorum ben ve ölmek istememeyi. Fotoğrafımda da gördüğünüz gibi ‘zafer’le çıktım o andan. Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki şimdi" ifadelerini kullandı.

Eski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, Emine Bulut cinayetiyle ilgili 'video' tepkisi

Eskişehir’de 2016 yılı Haziran ayında Vişnelik Mahallesi Park Sokak'ta bir fabrikada seramik mühendisi olarak çalışan Fatih S., sinema ve dizi film sanatçısı Şeyma Korkmaz'ın ablası olan desinatör Tuba Korkmaz'ı kendisinden ayrıldığı için sokak ortasında bıçakla boğazından ağır yaraladı. Tutuklanan Fatih S. yargılandığı mahkemece 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuba Korkmaz, Kırıkkale’de Emine Bulut’un ayrıldığı eşi tarafından kızının gözü önünde bıçakla öldürülmesinin ardından tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Emine Bulut’un olaya anında çekilen videosuna dikkat çeken Korkmaz, videosunu çekmek yerine ambulansa haber vererek hayatını kurtaran kadına teşekkür etti.

'O KADIN OLMASAYDI YOKTUM BELKİ ŞİMDİ'

Korkmaz sosyal medyada paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Kesilen boğazın hissini biliyorum ben ve ölmek istememeyi. O an değil, belki iki gün sonra yutamadığın bir su damlasında boğularak ölmek, ama o an o adamın elinden değil. Ben şanslı mıydım? Kızım şanslı mıydı? Bilmiyorum ama fotoğrafımda da gördüğünüz gibi ‘zafer’le çıktım o andan. Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki şimdi. Bugün bir kez daha teşekkür ettim ona ve ben Tuba Korkmaz, üç yıl önce ayrıldığım erkek arkadaşımın 5 falçata darbesinden kıl payı kurtularak hayatta kaldım ve hala korkuyla yaşamaya devam ediyorum. Kadınların korkusuzca yaşayabilecekleri bir yer için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım."

Korkmaz, mesajının sonuna eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un yanı sıra 'ölmekistemiyorum' ve 'annelütfenölme' etiketlerini ekledi.

(DHA)

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