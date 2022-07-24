Eski striptizciden bomba açıklama! 'Prens Harry, meşhur Las Vegas gecesinde vermişti ama şimdi onları satıyorum'

43 yaşında İngiltere doğumlu eski bir striptizci olan Carrie Reichert, Las Vegas'taki çılgın bir parti gecesinde Prens Harry'nin kendisine verdiğini iddia ettiği iç çamaşırını satışa çıkaracağını açıkladı. Prens'in şimdiki halini oldukça sıkıcı bulduğunu söyleyen Carrie, satışa sunacağı iç çamaşırının insanlara eski "eğlenceli Harry"yi hatırlatmasını umduğunu söyledi.

''ÇOK YAZIK''

Prens Harry'nin çok sıkıcı birine dönüştüğünü ve bunun gerçek bir utanç olduğunu söyleyen kadın, ''Vegas'ta parti yaptığında herkes onu ve eğlence anlayışını severdi. Bugünlerde tamamen suratsız ve ciddi olması çok yazık.'' dedi. Artık Carrie Royale adıyla anılan Carrie, Ağustos 2012'de Encore at Wynn Las Vegas otelindeki partiye katıldığında Sussex Dükü'nün çıplak olduğunu ve bilardo ıstakası onlara gitar çaldığını anlattı.

AÇIK ARTIRMADA SATACAK

Kraliyet üyesinin iç çamaşırlarını, 17 Ağustos'ta açık artırmaya ev sahipliği yapacak olan Las Vegas'taki Hustler Club'da bir striptiz gösterisine dahil ettiğini söyleyen Carrie aynı zamanda o sırada kendisinin giydiği elbise ve mayoyu da açık artırmada satacağını ve 800.000 sterline kadar net bir kazanç beklediğini belirtti.

MÜZEDE SERGİLENMİŞTİ

Şimdi ABD'de eşi Meghan ve çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte yaşayan 37 yaşındaki Sussex Dükü Harry'nin iç çamaşırı, daha önce Las Vegas'ın Erotik Miras Müzesi'nde de sergilenmişti.



