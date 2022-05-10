İngiltere tarihinde ilk! Parlamento açılışını Kraliçe yerine oğlu Prens Charles yaptı

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yıllar sonra ilk kez resmi parlamento açılış törenine katılmadı. Parlamento açılış töreninde, Kraliçe II. Elizabeth yerine oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşma yaptı.

Buckingham Sarayı tarafından dün yapılan açıklamada, "Kraliçe epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor. Doktorlarıyla istişare ederek, yarın için isteksizce Parlamentonun resmi açılışına katılmamaya karar verdi" ifadeleri kullanılmıştı.

SADECE HAMİLEYKEN KATILMAMIŞTI

Kraliçe II. Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento törenine katılmayarak dünya basınının dikkatini çekmeyi başardı. Tahta bulunduğu süre boyunca sadece 1959 ve 1963 yıllarında hamilelik dönemlerinde Kraliçe II. Elizabeth törenlere dahil olmamıştı.

Her yıl İngiltere’de yapılan parlamento açılış konuşmasında Kraliçe II. Elizabeth hükümetin yasama planları, gündemdeki konuları ve yeni yasalara dair açıklamalarda bulunuyordu. Bu yıl ise Kraliçe II. Elizabeth adına oğlu Gallar Prensi Charles onun konuşmasını okudu.



