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Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile sevgilisi İlayda Şeker'den aşk pozu!

08.04.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban'ın Survivor'da başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Şimdilerde beraberlikleriyle gündeme gelen ikiliden aşk dolu kare geldi.

Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile sevgilisi İlayda Şeker'den aşk pozu!

Survivor 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan pehlivan İsmail Balaban, Survivor'dan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yolları ayırmıştı. Balaban ile İlayda Şeker kısa süre sonra aşk yaşamaya başladı. İkili şimdilerde beraberlikleri ile gündeme geliyor.

İSMAİL BALABAN İLE İLAYDA ŞEKER'DEN AŞK POZU

Survivor programından sonra aşk yaşamaya başlayan ikiliden aşk dolu kare geldi.
Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile sevgilisi İlayda Şeker'den aşk pozu!

Sevgilisi İsmail Balaban ile selfie çeken İlayda Şeker o kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile sevgilisi İlayda Şeker'den aşk pozu!

Balaban bu pozu, kendi hikayesine ekledi.

Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile sevgilisi İlayda Şeker'den aşk pozu!

"ORTAK ÖZELİĞİMİZ YOK"

İsmail Balaban hakkında kendisine yöneltilen, "Üç ortak özelliğiniz?'' sorusuna Şeker, ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını vermişti.

Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile sevgilisi İlayda Şeker'den aşk pozu!

Şeker, kendisine sorulan ''Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı vermiş ve evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile sevgilisi İlayda Şeker'den aşk pozu!


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İsmail Balaban
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