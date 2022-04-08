Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile sevgilisi İlayda Şeker'den aşk pozu!

Survivor 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan pehlivan İsmail Balaban, Survivor'dan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yolları ayırmıştı. Balaban ile İlayda Şeker kısa süre sonra aşk yaşamaya başladı. İkili şimdilerde beraberlikleri ile gündeme geliyor.

İSMAİL BALABAN İLE İLAYDA ŞEKER'DEN AŞK POZU

Survivor programından sonra aşk yaşamaya başlayan ikiliden aşk dolu kare geldi.



Sevgilisi İsmail Balaban ile selfie çeken İlayda Şeker o kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Balaban bu pozu, kendi hikayesine ekledi.

"ORTAK ÖZELİĞİMİZ YOK"

İsmail Balaban hakkında kendisine yöneltilen, "Üç ortak özelliğiniz?'' sorusuna Şeker, ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını vermişti.

Şeker, kendisine sorulan ''Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı vermiş ve evliliğe yeşil ışık yakmıştı.



