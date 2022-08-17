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  4. Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti! "Su gibisin"

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti! "Su gibisin"

17.08.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'a geçmiş yıllarda da katılan Berna Keklikler, Survivor 2022 All Star sezonunun renkli isimlerinden biri oldu. Programda ada yaşantısıyla konuşulan Keklikler, şimdilerde de pozlarıyla ön plana çıkıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti! "Su gibisin"

Tescilli güzel Berna Keklikler pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. İddialı pozlarını peş peşe paylaşmaya devam eden Keklikler, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

HAVUZ BAŞINDAN POZ VERDİ

Almanya'da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany'iyi kazanan Berna Keklikler Türkiye'de asıl ününü Survivor yarışmasıyla edindi.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti!

Özel hayatıyla da göz önünde olan isim, havuz başı pozuyla hayran bıraktı.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti!

Takipçilerinden, "Su gibisin", "Fizik Berna" gibi yorumlar aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti!

Keklikler geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaşmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti!

Cesur paylaşımlarına tam gaz devam eden Keklikler 33 yaşındadır.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berna Keklikler
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