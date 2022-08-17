Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler havuz başı pozuyla mest etti! "Su gibisin"

Tescilli güzel Berna Keklikler pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. İddialı pozlarını peş peşe paylaşmaya devam eden Keklikler, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Almanya'da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany'iyi kazanan Berna Keklikler Türkiye'de asıl ününü Survivor yarışmasıyla edindi.
Özel hayatıyla da göz önünde olan isim, havuz başı pozuyla hayran bıraktı.
Takipçilerinden, "Su gibisin", "Fizik Berna" gibi yorumlar aldı.
Keklikler geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaşmıştı.
Cesur paylaşımlarına tam gaz devam eden Keklikler 33 yaşındadır.
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