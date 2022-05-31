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Eski Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu son haliyle şok etti! "İnanılmaz değişmişsin"

31.05.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elif Şadoğlu, Survivor 2017 sezonunda Adem Kılıçcı, Ogeday Girişken, Serhat Akın, Sema Aydemir gibi yarışmacılarla yarışmıştı. Survivor 2017 sezonunu sekizinci olarak tamamlayan Elif Şadoğlu, son haliyle görenleri şok etti.

Eski Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu son haliyle şok etti! "İnanılmaz değişmişsin"

Survivor 2017'nin iddialı isimlerinden biri olan Şadoğlu, 2018 sezonunda da ekranlarda yerini almıştı. Parkur ve ada hayatında dikkat çeken isimlerden biri olan Şadoğlu'nun son halini tanımak imkansız.

SON HALİNİ GÖRNELERİN NUTKU TUTULDU

30 yaşındaki Elif Şadoğlu, Instagram pozlarıyla görenleri şaşırttı.

Eski Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu'nun son halini görenlerin nutku tutuldu!

Survivor 2017'de Afrika örgülü saçlarıyla akıllara kazınana Şadoğlu yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.

Eski Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu'nun son halini görenlerin nutku tutuldu!

Şadoğlu'nun pozlarına, "İnanılmaz değişmişsin", "En güzel sensin" gibi yorumlar geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu'nun son halini görenlerin nutku tutuldu!

Daha ince bir görünüme kavuşan Şadoğlu imajında büyük bir değişiklik yaptı.

Eski Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu'nun son halini görenlerin nutku tutuldu!

Şadoğlu, Survivor'a katıldığı 2017 senesinde tanıtımda, "Hayatta hayatı ya en iyi yapacaksın, ya da en iyi yapana bırakacaksın" ifadelerini kullanmıştı.

NİŞANLANDI!

Fitness eğitmeni olan Şadoğlu, geçtiğimiz hafta sevgilisi Orkun Erbay ile nişanlandı. Şadoğlu'na takipçilerinden çok sayıda iyi dilek mesajı geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu'nun son halini görenlerin nutku tutuldu!

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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