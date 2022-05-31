Eski Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu son haliyle şok etti! "İnanılmaz değişmişsin"

Survivor 2017'nin iddialı isimlerinden biri olan Şadoğlu, 2018 sezonunda da ekranlarda yerini almıştı. Parkur ve ada hayatında dikkat çeken isimlerden biri olan Şadoğlu'nun son halini tanımak imkansız.

SON HALİNİ GÖRNELERİN NUTKU TUTULDU

30 yaşındaki Elif Şadoğlu, Instagram pozlarıyla görenleri şaşırttı.

Survivor 2017'de Afrika örgülü saçlarıyla akıllara kazınana Şadoğlu yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.

Şadoğlu'nun pozlarına, "İnanılmaz değişmişsin", "En güzel sensin" gibi yorumlar geldi.

Daha ince bir görünüme kavuşan Şadoğlu imajında büyük bir değişiklik yaptı.

Şadoğlu, Survivor'a katıldığı 2017 senesinde tanıtımda, "Hayatta hayatı ya en iyi yapacaksın, ya da en iyi yapana bırakacaksın" ifadelerini kullanmıştı.

NİŞANLANDI!

Fitness eğitmeni olan Şadoğlu, geçtiğimiz hafta sevgilisi Orkun Erbay ile nişanlandı. Şadoğlu'na takipçilerinden çok sayıda iyi dilek mesajı geldi.





