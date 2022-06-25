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  4. Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi! "Ateş gibi"

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi! "Ateş gibi"

25.06.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarında yer alan Ezgi Hocaoğlu, sıcak havaların keyfini çıkardı. Tatil molası veren Hocaoğlu, kırmızı mayosuyla poz verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi! "Ateş gibi"

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Hocaoğlu son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. 1995 İstanbul doğumlu Ezgi Hocaoğlu, mayolu pozuyla göze çarptı.

"ATEŞ GİBİ"

Sosyal medyada 143 bin takipçisi olan Ezgi Hocaoğlu deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi!

Kırmızı mayosuyla poz veren eski yarışmacıya, "Ateş gibi", "İyi tatiller" yorumları geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi!

27 yaşındaki Hocaoğlu Milli Cimnastikçidir.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi!

5-16 yaşları döneminde profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi!

2017'de Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni tamamladı.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi!

Pilates eğitmeni Hocaoğlu Survivor programı ile adını duyurdu.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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