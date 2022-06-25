Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kırmızı mayosuyla poz verdi! "Ateş gibi"

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Hocaoğlu son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. 1995 İstanbul doğumlu Ezgi Hocaoğlu, mayolu pozuyla göze çarptı.
Sosyal medyada 143 bin takipçisi olan Ezgi Hocaoğlu deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
Kırmızı mayosuyla poz veren eski yarışmacıya, "Ateş gibi", "İyi tatiller" yorumları geldi.
27 yaşındaki Hocaoğlu Milli Cimnastikçidir.
5-16 yaşları döneminde profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi.
2017'de Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni tamamladı.
Pilates eğitmeni Hocaoğlu Survivor programı ile adını duyurdu.
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