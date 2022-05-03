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Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

03.05.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2014 ve 2015 sezonlarında yer alan eski yarışmacı Berna Canbeldek, performansı ve ada yaşantısıyla gündemden düşmeyen isimlerden biriydi. Yarıştığı dönemde takım arkadaşı Sahra Işık'a, tartışma sonucunda bir anda tokat atan ve bu hareketiyle diskalifiye edilen Berna Canbeldek, Instagram pozlarıyla nefes kesti.

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Takım arkadaşı Sahra Işık'a attığı tokatla akıllara kazınan eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek'in değişimi görenleri şaşırtıyor. Yıllar içerisinde adeta başka biri olan Berna Canbeldek cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.

İŞTE BERNA CANBELDEK'İN SON HALİ

Berna Canbeldek 2012-2013 yılları arasında Yetenek Sizsiniz yarışmasına da katıldı. Sonrasında 2 sezon Survivor'da yer alan Canbeldek, performansı ve iletişimiyle akıllara kazındı.

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Yıllar içerisinde epey değişen Canbeldek, 155 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cesur pozlarını paylaşıyor. Derin göğüs dekolteli ve mini şortlu pozlarıyla nefes kesen Canbeldek çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Canbeldek'in cesur pozlarını Sahra Işık da beğeniyor. İkili, Instagram'dan birbirlerini takip ediyor.

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

33 yaşındaki Canbeldek, 2017'de TV8'de başlayan “Box’un Yıldızları” isimli programa katıldı. Ünlülerin birbirleriyle dövüşeceği bu yarışmada Berna Canbeldek ile beraber Sahra Işık da bulunuyordu.

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Canbeldek, cesur Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

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survivor
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