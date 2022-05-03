Eski Survivor yarışmacısını bir de Instagram'da görün! İşte cesur pozlarını paylaşan Berna Canbeldek'in son hali...

Takım arkadaşı Sahra Işık'a attığı tokatla akıllara kazınan eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek'in değişimi görenleri şaşırtıyor. Yıllar içerisinde adeta başka biri olan Berna Canbeldek cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.

İŞTE BERNA CANBELDEK'İN SON HALİ

Berna Canbeldek 2012-2013 yılları arasında Yetenek Sizsiniz yarışmasına da katıldı. Sonrasında 2 sezon Survivor'da yer alan Canbeldek, performansı ve iletişimiyle akıllara kazındı.

Yıllar içerisinde epey değişen Canbeldek, 155 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cesur pozlarını paylaşıyor. Derin göğüs dekolteli ve mini şortlu pozlarıyla nefes kesen Canbeldek çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

Canbeldek'in cesur pozlarını Sahra Işık da beğeniyor. İkili, Instagram'dan birbirlerini takip ediyor.

33 yaşındaki Canbeldek, 2017'de TV8'de başlayan “Box’un Yıldızları” isimli programa katıldı. Ünlülerin birbirleriyle dövüşeceği bu yarışmada Berna Canbeldek ile beraber Sahra Işık da bulunuyordu.

Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Canbeldek, cesur Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.





