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Seks kasetlerinin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından çift, direklere bağlanarak kasaba meydanında kırbaçlandı

04.06.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’nın Wa şehrine bağlı bir kasabada, ismi açıklanmayan bir çiftin cinsel içerikli görüntülerinin internete sızdırıldığı fark edildi. Kasabada yaşayan diğer kişiler ise görüntülerin sosyal medyada viral hale gelmesi üzerine çifte ilginç bir ceza verdi. İkiliyi kasabanın iki farklı direğine bağlayan halk onları kırbaçladı.

Seks kasetlerinin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından çift, direklere bağlanarak kasaba meydanında kırbaçlandı

Gana’nın Wa şehrine bağlı bir kasabada yaşayan halk, itibarlarının zedelendiğini iddia ederek müstehcen videolarından dolayı ismi açıklanmayan bir kadın ve erkeği cezalandırmak istedi. Seks kasetlerinin sosyal medyaya sızdırıldığı iddia edilen bir çift, bağlanıp 20 kez kırbaçlandı. Raporlar, ikilinin yargılanmak üzere saraya götürüldüğünü, ancak Wa Naa'nın (Wala halkının Kralı) bulunmadığını ve her kurbana 20 kırbaç vermeye karar verdiklerini ileri sürüyor.

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TUTUKLAMALAR PEŞİ SIRA GELDİ

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Çifti kırbaçlayarak cezalandırmanın kasabanın gençlerine disiplin aşılamak için yapılan bir eylem olduğu söylenirken, ikilinin acilen evlenmesi istenildi. Ülkede infial yaratan olaya tepkiler ise peşi sıra geldi. Gana Barosu, (GBA) hareketi istismar ve barbarlık olarak nitelendirerek ,"İlgili güvenlik teşkilatlarına iki gence fiziksel istismarda bulunan tüm şahısların tutuklanması, olayın soruşturulması ve faillerin hukuka uygun olarak kovuşturulmasının sağlanması” çağrısında bulundu.

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32 yaşındaki telefon tamircisi Bushran Khidiri, kadını kasabaya sürüklediği iddiasıyla kırbaçlama suçundan ilk tutuklanan kişi oldu. 70 yaşındaki Issahaku Mahama ve 62 yaşındaki çiftçi Naa Sidiki Mahama da kırbaçlama olayındaki rolleri nedeniyle tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gana
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