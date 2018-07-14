Eski yenge Bodrum'u salladı!

Geçen Mayıs’ta ayrılmışlar, Otilia, Sinan Akçıl için “Beni kandırdı, duygularımla oynadı. Günden güne öldürdü” açıklamasını yapmıştı.
Otilia Bodrum'u salladı
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Rumen şarkıcı Otilia Bruma adını popçu Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişki sayesinde duyurmuştu.
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Geçen Mayıs’ta ayrılmışlar, Otilia, Sinan Akçıl için “Beni kandırdı, duygularımla oynadı. Günden güne öldürdü” açıklamasını yapmıştı.
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Türkiye’den kopamayan Otilia önceki akşam Bodrum Azka Otel’de sahneye çıktı, seksi kıyafetiyle olay oldu.
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Sinan Akçıl ile düet yaptığı ‘Aşkla’ şarkısını seslendirip “Hayat devam ediyor” dedi.
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