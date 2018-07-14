MAGAZİN

Eski yenge Bodrum'u salladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Rumen şarkıcı Otilia Bruma adını popçu Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişki sayesinde duyurmuştu.

Geçen Mayıs’ta ayrılmışlar, Otilia, Sinan Akçıl için “Beni kandırdı, duygularımla oynadı. Günden güne öldürdü” açıklamasını yapmıştı.

Otilia Bodrum'u salladı

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Rumen şarkıcı Otilia Bruma adını popçu Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişki sayesinde duyurmuştu.
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Geçen Mayıs’ta ayrılmışlar, Otilia, Sinan Akçıl için “Beni kandırdı, duygularımla oynadı. Günden güne öldürdü” açıklamasını yapmıştı.
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Türkiye’den kopamayan Otilia önceki akşam Bodrum Azka Otel’de sahneye çıktı, seksi kıyafetiyle olay oldu.
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Sinan Akçıl ile düet yaptığı ‘Aşkla’ şarkısını seslendirip “Hayat devam ediyor” dedi.
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Eski yenge otilia bruma sinan akçıl Bodrum

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ulan Sinan bu kız bırakılır mı ?? Kız resmen isyan etmişti neden duygularımla oynadın diye..
sinan akçıldan açıklama.. kaçırdıklarım kaçıracaklarımın teminatıdır..
kadınlar hırs küpüdür
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