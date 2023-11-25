Sosyal medya fenomeni Gracie Bon limitleri zorladı! Üstü sadece göğüs uçlarını örtmeye yetti... Bir gören bir daha baktı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir sahilde 4.1 milyon takipçisi için cesur bir poz vermeyi tercih eden Bon'un gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Sosyal medyada kalçasının boyutu nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen fenomen isim son kombin seçimiyle eleştirenlere bir kez daha meydan okudu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sahilde çekilen pozunda küçük bir denizkızı olduğunu söyleyerek esprili bir dil tercih eden Bon'un gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Bon'un güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok güzel ve seksisin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olamayacak kadar iyi" yorumunu ekledi.







