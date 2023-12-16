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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

    Sosyal medya fenomeni Francia James cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

    16.12.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde 11 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Francia James sınır tanımayan pozlarına devam ediyor. Fenomen isim son olarak pembe geceliğiyle hayranların karşısına çıktı. James'in balkona sabahlıkla çıktığı anlarda çekilen pozu olay oldu.

    Sosyal medya fenomeni Francia James cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde hayranlarının ilgisini çekmeyi başaran Francia James yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim dantel ve transparan detaylardan oluşan pembe geceliğiyle hayranlarının karşısına çıktı. Bir otel odasının balkonunda poz veren James gönderisine, "Harika bir komşu olurdum" notunu ekledi.

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    Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar adeta peşi sıra geldi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu güzellik haksızlık" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir güzellik" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James
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