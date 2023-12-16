Sosyal medya fenomeni Francia James cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde hayranlarının ilgisini çekmeyi başaran Francia James yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim dantel ve transparan detaylardan oluşan pembe geceliğiyle hayranlarının karşısına çıktı. Bir otel odasının balkonunda poz veren James gönderisine, "Harika bir komşu olurdum" notunu ekledi.

Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar adeta peşi sıra geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu güzellik haksızlık" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir güzellik" yorumunu ekledi.