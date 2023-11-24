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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll limitleri zorladı! Altına hiçbir şey giymeden verdiği pozu olay oldu... "Düşündüğün gibi değilim"

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll limitleri zorladı! Altına hiçbir şey giymeden verdiği pozu olay oldu... "Düşündüğün gibi değilim"

    24.11.2023 10:05 | Son Güncelleme:
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    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribünde tercih ettiği cesur kıyafetleri sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ivana Knöll, Instagram'ın limitlerini zorlayan yeni bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim dantel detaylardan oluşan bir iç çamaşırı ve tişörtle poz vererek beğeni topladı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde hayranlarının beğenisini toplayan Ivana Knöll yine geleneğini bozmadı ve hayranlarının karşısın cesur bir pozuyla çıktı. Fenomen isim belini açıkta bırakan bir tişört tercih ederken altına ise sadece dantel detaylardan oluşan bir iç çamaşırı kullandı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına Knöll, "Düşündüğün gibi değilim. Sen benim olduğumu düşündüğün şeysin" notunu ekledi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Knöll'ün gönderisine övgü dolu yorumlarl destek olmayı tercih etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sen mükemmel bir detaysın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok güzelsin" yorumunu yaptı.

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