Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll limitleri zorladı! Altına hiçbir şey giymeden verdiği pozu olay oldu... "Düşündüğün gibi değilim"

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde hayranlarının beğenisini toplayan Ivana Knöll yine geleneğini bozmadı ve hayranlarının karşısın cesur bir pozuyla çıktı. Fenomen isim belini açıkta bırakan bir tişört tercih ederken altına ise sadece dantel detaylardan oluşan bir iç çamaşırı kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına Knöll, "Düşündüğün gibi değilim. Sen benim olduğumu düşündüğün şeysin" notunu ekledi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Knöll'ün gönderisine övgü dolu yorumlarl destek olmayı tercih etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sen mükemmel bir detaysın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok güzelsin" yorumunu yaptı.