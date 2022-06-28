Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, kendisiyle sevgili olmak isteyenlere seslendi! “Dikkatimi çekmek için...”

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades kısa ama oldukça başarılı bir kariyerinin sonrasında ünledi ve sektörden erken emekli olmaya karar verdi. Yetişkin film yıldızı kariyerine son verdikten sonra sosyal medyadan paylaşımlarını arttıran Rhoades, oğlu Milo’yu bekar bir anne olarak büyütüyor. Three Girls One Kitchen podcastine konuk olan Rhoades, kendisi için ideal erkeğin tanımını yaptı.

“EMOJİLERLE BENİ İKNA EDEBİLİRLER”

Sosyal medyadan her gün evlilik teklifi aldığını ve gelen kutusunun sevgililik mesajlarıyla dolup taştığını ifade eden Rhoades, “Beni emojilerle ikna edebilirler. Aslında küçük şeylerden mutlu olan bir insanım. Favori emojilerim var. Etrafında küçük kalpler olan küçük utangaç olanı seviyorum ya da sarışın prenses emojisi çünkü o benim. Sanırım sosyal medyadaki mesajlardan sadece emojili olanlar cevap verdim” dedi.



