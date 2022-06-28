Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, kendisiyle sevgili olmak isteyenlere seslendi! “Dikkatimi çekmek için...”

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, kendisiyle sevgili olmak isteyenlere seslendi! “Dikkatimi çekmek için...”

28.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, kariyerini sonlandırdıktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatini çekmeyi başardı. Sosyal medyadan çok sayıda mesaj aldığını ifade eden Rhoades, kendisiyle sevgili olmak isteyenlerin uygulaması gereken taktikleri anlattı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, kendisiyle sevgili olmak isteyenlere seslendi! “Dikkatimi çekmek için...”

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades kısa ama oldukça başarılı bir kariyerinin sonrasında ünledi ve sektörden erken emekli olmaya karar verdi. Yetişkin film yıldızı kariyerine son verdikten sonra sosyal medyadan paylaşımlarını arttıran Rhoades, oğlu Milo’yu bekar bir anne olarak büyütüyor. Three Girls One Kitchen podcastine konuk olan Rhoades, kendisi için ideal erkeğin tanımını yaptı.

Televizyon yıldızı Charlotte Crosby hamilelik pozuyla büyüledi! Tamamen soyunup ayna karşısına geçtiTelevizyon yıldızı Charlotte Crosby hamilelik pozuyla büyüledi! Tamamen soyunup ayna karşısına geçti

“EMOJİLERLE BENİ İKNA EDEBİLİRLER”

kapak1

Sosyal medyadan her gün evlilik teklifi aldığını ve gelen kutusunun sevgililik mesajlarıyla dolup taştığını ifade eden Rhoades, “Beni emojilerle ikna edebilirler. Aslında küçük şeylerden mutlu olan bir insanım. Favori emojilerim var. Etrafında küçük kalpler olan küçük utangaç olanı seviyorum ya da sarışın prenses emojisi çünkü o benim. Sanırım sosyal medyadaki mesajlardan sadece emojili olanlar cevap verdim” dedi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Yanlışlıkla uçaktaki tüm yolculara penisinin fotoğrafını gördü, ortalık karıştıSosyal medya bunu konuşuyor! Yanlışlıkla uçaktaki tüm yolculara penisinin fotoğrafını gördü, ortalık karıştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!
İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...
Hayvanat bahçesinde oral seks skandalı! Hayvanat bahçesinde oral seks skandalı!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

Dekoltesini kimse anlamadı! “Nerede başlıyor, nerede bitiyor?”

Dekoltesini kimse anlamadı! “Nerede başlıyor, nerede bitiyor?”

Metroda cinsel ilişkiye girdiler! Annesi videoyu görünce...

Metroda cinsel ilişkiye girdiler! Annesi videoyu görünce...

Duşun içinden paylaştı! Havlusunu aşağıya indirip...

Duşun içinden paylaştı! Havlusunu aşağıya indirip...

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.