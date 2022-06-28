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Sosyal medya bunu konuşuyor! Yanlışlıkla uçaktaki tüm yolculara penisinin fotoğrafını gördü, ortalık karıştı

28.06.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Detroit ve Denver eyaletleri arasında gerçekleşen bir uçak seferi ilginç anlara sahne oldu. TikTpk’ta kısa sürede viral olan gönderide ‘DaddyStrange333’ kullanıcı adını kullanan bir yolcu, sefer sırasında başka bir yolcunun uçaktaki herkese yanlışlıkla cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini anlattı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Yanlışlıkla uçaktaki tüm yolculara penisinin fotoğrafını gördü, ortalık karıştı

Detroit’ten Denver’e doğru hareket eden bir uçakta yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. ‘DaddyStrange333’ kullanıcı adını kullanan bir kadın tarafından çekilen görüntülerde uçaktaki bir yolcunun teknolojik bir hata yaptığı ve herkese cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini anlattı. Kısa sürede uçak görevlileri tarafından fark edilen durum sonucunda bir hostes adamın yanına gelerek onu uyardı. Uçağın havaalanına inmesinden sonra ise adam gözaltına alınarak tutuklandı.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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‘DaddyStrange333’ kullanıcıyla paylaşım yapan kadının gönderisi kısa sürede 5.1 milyon izlenmeye ualştı. Kadın gönderisine, “Telefonuma uygunsuz fotoğraflar geldiğinde yan koltuktaki adamın iPad'inin airdrop'unun açık olduğunu gördüm, bu yüzden o olduğunu biliyordum. Olay çıkarttım ve adamı anında şikayet ettim” dedi.

Şikayetlerin artması üzerine adamı uyarmak isteyen hostes ve yolcu arasındaki diyaloglarda videoya yansıdı. Hostesin “Neden bunu yapıyorsunuz?” sorusuna yolcunun “Ne yaptığımı bilmiyorum” cevabını vermesi herkesi şaşırttı.

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HAVAYOLU ŞİRKETİ DOĞRULADI

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Southwest Airlines sözcüsü The Post'a verdiği demeçte, "Bu talihsiz olayın yakın zamanda Detroit'ten Denver'a yapılan bir uçuşta meydana geldiğini doğrulayabiliriz. Uçuş görevlilerimiz derhal duruma müdahale etti ve mürettebat, yerel kolluk kuvvetlerinin varışta uçuşla buluşmasını istedi ve ardından sorumlu kişiyi yakaladı. Southwest Airlines, bu müstehcen ve kabul edilemez davranışa karşı sıfır tolerans gösteriyor ve uçaktaki diğer Müşterilerden en içten özürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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sosyal medya tiktok
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