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Televizyon yıldızı Charlotte Crosby hamilelik pozuyla büyüledi! Tamamen soyunup ayna karşısına geçti

28.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz reality şov programı Geordie Shore ile kısa sürede ünlenen televizyon yıldızı Charlotte Crosby, yatak odasından paylaştığı çırılçıplak fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı. 32 yaşındaki televizyon yıldızı, doğuma kısa bir süre kaldığını söyleyerek hamilelik sürecinde yaşadığı değişimlerden bahsetti.

Televizyon yıldızı Charlotte Crosby hamilelik pozuyla büyüledi! Tamamen soyunup ayna karşısına geçti

İngiliz reality şov programı Geordie Shore’ye katıldıktan sonra geniş bir hayran kitlesine sahip olan Geordie Shore ve erkek arkadaşı Jake Ankers ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bebeklerinin kız olacağının müjdesini veren Shore son olarak sosyal medya hesabından bir elinde telefon, diğer eliyle göğüslerini kapatarak çıplak bir ayna pozunu paylaştı. Ünlü isim paylaşımına işle ilgili atıfta bulunarak, “Bu geceki lansman fırtına öncesi sessizliği. Kuzey doğuya büyük paketler bırakmadan önce burada biraz çıplaklık var” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Yoğun iş temposu ve hamilelik sürecini beraber yürüttüğünü dile getiren Shore, 7.9 milyon takipçisine dert yandı. Hamilelikle birlikte mide problemleriyle mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Shore durumun kendisini zorladığını söyledi.

Ünlü televizyon yıldızının ayna karşısında verdiği poz sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı. Sosyal medya kullanıcıları Shore’un gönderisine beğeni yağdırdı.

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