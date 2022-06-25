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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, korseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağmuruna tutuldu

25.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medyadan seksi pozlarını yayınlamaya devam ediyor. 27.8 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Khalifa, son olarak Londra’daki bir moda çekiminin perde arkasını paylaştığı pozlarıyla gündem oldu.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, korseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağmuruna tutuldu

Yetişkin film yıldızlığı kariyeri sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Khalifa, sektörün kendisini yıprattığını söyleyerek emekliliğe ayrıldığını duyurmuştu. Setlere ara verdikten sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Khalifa, seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir servetin sahibi oldu. Sosyal medyadaki seksi pozlarına bir yenisini daha ekleyen Khalifa, moda çekiminden siyah korseli fotoğraflarını yayınladı.

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SOSYAL MEDYADAN TAM NOT ALDI

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Eski yetişkin film yıldızı Khalifa’nın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başardı. 1.5 milyon beğeniye ulaşan gönderisinde Khalifa 6 bin yorum topladı.

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Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğine övgü dolu yorumlar yaparken Khalifa gönderisine “Bağlantı parçaları” notunu ekledi. Siyah korseli iç çamaşırı takımı hayranlarının beğenisini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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